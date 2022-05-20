Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 49 gözaltı (2) - Haberler

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Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 49 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
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Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 49 gözaltı (2)

DUBLOR KULLANARAK SAHTE SAĞLIK RAPORU DÜZENLEMİŞLERMersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçu işleyenlere yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltı kararı 56'ya yükseldi.

DUBLOR KULLANARAK SAHTE SAĞLIK RAPORU DÜZENLEMİŞLER

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçu işleyenlere yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltı kararı 56'ya yükseldi. Operasyonda çok sayıda sahte belge ve rapor ele geçirildi. Şüphelilerin 49'u gözaltına alınırken, 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Şüphelilerin, kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca dublör kullanarak da sahte sağlık raporu düzenledikleri saptandı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

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