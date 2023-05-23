Mersin merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı kararı (2)

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Mersin merkezli Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik özel harekat ve İHA destekli düzenlenen operasyonda HDP Yenişehir İlçe Başkanı İ.K, HDP Yenişehir eski İlçe Başkanı E.D., HDP Mersin İl yöneticisi D.A.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mersin merkezli Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik özel harekat ve İHA destekli düzenlenen operasyonda HDP Yenişehir İlçe Başkanı İ.K, HDP Yenişehir eski İlçe Başkanı E.D., HDP Mersin İl yöneticisi D.A.'nın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan HDP Mersin İl yönetici M.İ. ile birlikte 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.