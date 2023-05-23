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MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE PKK OPERASYONU 28 GÖZALTI KARARI

Güncel Haberler

MERSİN merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenlendi, 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

MERSİN merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenlendi, 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 28 şüphelinin yakalanması için Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da baskınlar yapıldı. 28 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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