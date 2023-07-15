Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Operasyon sonucunda 2 şüpheli daha yakalandı ve gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi ve bir kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.