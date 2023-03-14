Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 367 bin TL değerindeki 17 bin 560 adet ecstasy uyuşturucu hap, 2 bin 650 gram esrar maddesi, çok sayıda dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN