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Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonu: 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı

Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonu: 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı
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Bakan Yerlikaya: Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı.

Bakan Yerlikaya: Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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