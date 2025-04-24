Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonu: 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı
Bakan Yerlikaya: Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı.
Bakan Yerlikaya: Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel