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MERSİN MERKEZLİ 2 İLDE TEFECİLİK VE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

MERSİN MERKEZLİ 2 İLDE TEFECİLİK VE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güncel Haberler

Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.

Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve bunlara ait toplamda 162 fişek, 11'i dolu 18 boş halde imzalatılmış borç senedi ile 5 adet tapu ele geçirildi. 2 firari şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Mersin Güncel Haberler

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