Mersin merkezli 2 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı kararı (2)

11 ŞÜPHELİ YAKALANDIMersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve bunlara ait toplamda 162 fişek, 11'i dolu 18 boş halde imzalatılmış borç senedi ile 5 adet tapu ele geçirildi. 2 firari şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.