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MERSİN Lübnan' dan tahliye olacak vatandaşlar için bölgede ambulanslar, servis araçları ve AFAD ekipleri hazır bekliyor

MERSİN Lübnan' dan tahliye olacak vatandaşlar için bölgede ambulanslar, servis araçları ve AFAD ekipleri hazır bekliyor
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Mersin.

MERSİN Lübnan' dan tahliye olacak vatandaşlar için bölgede ambulanslar, servis araçları ve AFAD ekipleri hazır bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Ulaşım Lübnan Mersin Güncel AFAD

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