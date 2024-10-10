MERSİN Lübnan' dan tahliye olacak vatandaşlar için bölgede ambulanslar, servis araçları ve AFAD ekipleri hazır bekliyor
Mersin.
MERSİN Lübnan' dan tahliye olacak vatandaşlar için bölgede ambulanslar, servis araçları ve AFAD ekipleri hazır bekliyor
MERSİN Lübnan' dan tahliye olacak vatandaşlar için bölgede ambulanslar, servis araçları ve AFAD ekipleri hazır bekliyor
Servetinin yarısını kaybedip zirveden 10. sıraya geriledi
Kolaya dev zam! 2.5 litreliğin fiyatını duyan satın almaktan vazgeçecek
Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi
Herkes şaştı kaldı! Arda gafı basın toplantısına damga vurdu
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.