Mersin Limanı'nda Muz Yüklü Konteynerde Ele Geçirilen Kokainle İlgili 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Mersin Uluslararası Limanı'nda muz yüklü konteynerde ele geçirilen 11 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, limana Ekvador'dan gelen konteynerde 11 kilogram kokain bulunmuş ve şüpheliler gözaltına alınmıştı.