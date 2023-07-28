Mersin Limanı'nda Muz Yüklü Konteynerde Ele Geçirilen Kokainle İlgili 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Mersin Uluslararası Limanı'nda muz yüklü konteynerde ele geçirilen 11 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, limana Ekvador'dan gelen konteynerde 11 kilogram kokain bulunmuş ve şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Mersin Uluslararası Limanı'ndaki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, limana Ekvador'dan gelen konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 26 Temmuz'da gözaltına alınan İ.B'nin ardından şüpheli A.Y. de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Limandaki konteynerde 26 Temmuz'da yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulunmuş, şüpheli İ.B. gözaltına alınmıştı.