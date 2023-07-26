Mersin Limanı'nda Muz Yüklü Konteynerde 11 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda yapılan bir operasyonda, muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Konteynerin ön bölümüne gizlenmiş olan uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.