Mersin Limanı'nda Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin Limanı'nda bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahsın yakalandığını ve 13 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel