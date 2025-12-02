Mersin Limanı'nda Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel