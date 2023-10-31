Mersin Limanı'nda 610 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

MERSİN Limanı'nda muz yüklü kolilerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de Ekvator'dan Panama bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde uyuşturucu olduğunu tespit etti. Narkotik dedektör köpeği 'Anka'nın da dahil edildiği aramada, 33 muz kolileri içinde piyasa değeri 533 milyon 750 bin olan 530 paket halinde 610 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda H.B., N.G. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)