Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN Limanı'nda, narkotik polisince konteynerde yapılan aramada; oto yedek parçası kolilerinin içine gizlenen, piyasa değeri 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

MERSİN Limanı'nda, narkotik polisince konteynerde yapılan aramada; oto yedek parçası kolilerinin içine gizlenen, piyasa değeri 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Mersin Limanı'na yanaşan ve İngiltere'den yüklenerek KKTC'de faaliyet yürüten firmaya gönderildiği tespit edilen konteyner, şüphe üzerine açıldı. Yasal yükü oto yedek parçası olan konteynerde, narkotik köpeği 'Mila' ile yapılan aramada; valizler içine gizlenen, 5 paket halinde vakumlu poşetler içinde ve piyasa değeri 750 bin TL olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca kaçak olduğu tespit edilen elektronik ürünler ve cinsel içerikli malzemelere de el koyuldu. Uyuşturucu ile ilgili inceleme devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title