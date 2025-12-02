Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Yabancı Uyruklu Yakalandı, 9 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'ndan İtalya'ya gitmek üzere hazırlanan bir konteynerde 44 yabancı uyruklunun yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 göçmen kaçakçısından 9'unun tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mersin limanında gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada, 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Mersin limanında gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere, Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; yakalanan şahısların sorgulaması sonucu, bu yabancıların daha önce ülkemize gelip, düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi.

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."