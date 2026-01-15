Haberler

Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan operasyonda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon, Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen yer fıstığı yasal yükü taşıyan konteynerde gerçekleştirildi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bu sabah yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Aramada 298 kilogram kokain ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

