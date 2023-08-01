Mersin, Konya ve Adana'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin, Konya ve Adana'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bildirildi. Operasyonda 32 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 118 fişek ele geçirildi.

Mersin, Konya ve Adana'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mersin, Konya ve Adana'da kaçak silah ticareti operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun, organize şekilde kaçak silah ticareti yapan 12 şüpheliye yönelik gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Araştırma, fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 32 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 118 fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanmış, 8 kişinin adli işlemleri devam etmektedir."