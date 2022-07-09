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Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

AA - Serkan Avci - Güncel
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Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Mersin'deki Kızkalesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, denizin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Mersin'deki Kızkalesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, denizin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'ne gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, tatilcilerin bazıları denize girerken, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini sürüyor.

AA / Serkan Avci - Güncel

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