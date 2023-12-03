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Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 12 ton balık dağıtıldı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Karaduvar Balık Festivali kapsamında vatandaşlara 12 ton balık ikram edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Karaduvar Balık Festivali kapsamında vatandaşlara 12 ton balık ikram edildi.

Akdeniz Belediyesince Karaduvar Mahallesi'ndeki Sardalya Park'ta düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, festivalin açılışında, bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Festivalin Mersin'in tanıtımına katkı sağladığını dile getiren Pehlivan, "Bu mahallede güzel gelişmeler oluyor. Gerçekten güzel bir tablo var burada. Kamu görevlileri olarak bizler de bu birlik ve beraberlikten güç alıyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, festival sayesinde burada balıkçılığın ivme kazandığını ve benzer etkinliklerin sektöre canlılık getirdiğini vurguladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da festivale yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Göreve geldiklerinden bu yana çok önemli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Gültak, Akdeniz ilçesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İlçede yapacakları projelerden bahseden Gültak, şöyle devam etti:

"Geçen ayın sonunda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıbel Su Sporları Merkezinin yap-işlet-devret modeli ile yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne yetki verdi. Mersin'e hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de başka örneği olmayan, birçok su sporunun yapılacağı bir merkez Çamlıbel'e çok yakışacak. Çay Mahallesi'nde 500 konut bitti vatandaşlarımız oturuyor. Barış Mahallesi'nde de 500 konut bitmek üzere. Çay Mahallesi sakinlerine bir müjde daha vermek isterim, geçen ay itibarıyla 330 konutun uygulama projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teslim ettik ve proje kabul edildi. 2024'ten sonra da Cumhur İttifakı ile bu kentsel dönüşüm projelerimiz devam edecek."

Gültak, konuşmasının devamında göreve geldiklerinden bu yana Akdeniz ilçesi için yaptıkları hizmet ve projeleri anlattı.

"4. Karaduvar Balık Festivali"

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Müzik gruplarının sahne aldığı festivalde, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çocuklar kendileri için oluşturulan oyun alanlarında eğlendi.

Mahallenin sahil bandına kurulan stantlarda yöresel lezzetler sunuldu, kadınlar el emeğiyle yaptıkları çeşitli çalışmaları sergiledi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı organizasyonda 12 ton sardalya balığı, ekmek arasına konularak katılımcılara dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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