Mersin Jandarma Suç Araştırma Timleri Yaz Döneminde Başarılı Çalışmalar Yaptı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2023 yılı yaz döneminde kendi sorumluluk bölgesinde meydana gelen 2 bin 700 olaya müdahale ederek, 3 bin 548 şüpheli şahsı yakaladı. JASAT, en son teknoloji ve teknik donanımıyla suçların aydınlatılmasında önemli bir rol oynuyor. Başarılı çalışmalarıyla 'jandarmanın dedektifleri' olarak anılan JASAT, kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi nitelikli asayiş olaylarını aydınlatıyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), 2023 yılı yaz döneminde kendi sorumluluk bölgesinde meydana gelen 2 bin 700 olaya müdahale ederek, 3 bin 548 şüpheli şahsı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, en son teknoloji ve teknik donanımına sahip JASAT, elde ettiği delilleri değerlendirerek suçların aydınlatılmasında önemli görev üstleniyor. Başarılı çalışmaları sayesinde 'jandarmanın dedektifleri' olarak anılan JASAT, özellikle kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi nitelikli asayiş olayları ile geçmiş dönemde faili meçhul kalmış dosyaları tek tek ele alarak olayları aydınlatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz döneminde aralıksız çalışmalarına devam eden JASAT, mal varlığına karşı işlenen 468 suçta 655 şüpheli, 180 hırsızlık olayında ise 293 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İller sıralamasında Türkiye birinciliği bulunan Mersin JASAT, 2023 yaz sezonunda 163 faili meçhul olayın 157'sini aydınlatarak yüzde 96 oranında başarı sağladı. - MERSİN