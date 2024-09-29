Somali'ye 3 Bin Ton İnsani Yardım Taşıyan 'İyilik Gemisi' Uğurlandı

Afad koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yaklaşık 3 bin ton yardım malzemesi taşıyan ' İyilik Gemisi', Mersin Limanı'ndan Somali'ye uğurlandı.

Somali'de mevcut iç çatışmalar ve kıtlığa ilave olarak geçen mayıs ayından beri aralıklarla devam eden sel felaketleri, ülkedeki insani koşulların giderek daha elverişsiz hale gelmesine neden oldu. Türkiye, açlıkla mücadele eden ülke halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle harekete geçti. Bölgede ihtiyaç duyulan 130 bin gıda kolisi, un, şeker, makarna, pirinç, muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinin GHADA adlı gemiye yüklenmesi işlemleri Mersin Limanı'nda tamamlandı.

60 BİN TONUN ÜZERİNDE MALZEME ULAŞTIRILDI

Yüklemenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ve AFAD Başkanı Okay Memiş katıldı. Törende konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, yaklaşık 7-10 gün içerisinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaşacak olan İyilik Gemisi'nde 3 bin ton insani yardım malzemesi bulunduğunu belirterek, "2016 yılından bu yana biz özellikle Somali'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız ve UMKE ekiplerimizle beraber, yine Kızılay'ımız, TİKA'mız ve diğer bütün sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Somali'ye ulaştırılmış bulunmaktadır" dedi.

6 Şubat'taki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından iyileştirme operasyonlarını Türk vatandaşlarına yaptıkları gibi, aynı şekilde bu gönül coğrafyasında yardım isteyen, yalnızlık ve çaresizlik içerisinde bulunanlara da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yardımcı olmaya gayret ettiklerini ifade eden Memiş, "Biz AFAD olarak genel koordinasyonları yapıyoruz. Bununla birlikte bütün bu gemi içerisinde bulunan malzemeleri, burada bulunan kardeşlerimizin mensubu olduğu sivil toplum kuruluşlarımız ve onların hayırsever, yardımsever kardeşlerimiz sayesinde yapıyoruz. Biz bunun koordinasyonu, organizasyonu ve nakliyesini yapıyoruz. Tabi Türk Kızılay ekiplerimizle birlikte. Somali'de yaşanan hem iç karışıklıklar, iç çatışmalar, hem de mayıs ayından itibaren meydana gelen yoğun sel ve su taşkınları dolayısıyla on binlerce insan, insani yardıma muhtaç oldu. Bu konunun bize ulaştırılmasından sonra, hemen organizasyonumuzu yaptık ve kısa süre içerisinde bu gemiyi de hazır ederek yola çıkarıyoruz" diye konuştu.