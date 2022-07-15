Mersin'in turizm merkezlerinde "jandarma asayiş noktaları" oluşturuldu Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, kentin turistik bölgelerinde oluşturulan "jandarma asayiş noktaları" hizmet vermeye başladı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, kentin turistik bölgelerinde oluşturulan "jandarma asayiş noktaları" hizmet vermeye başladı. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizm sezonu dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin tatil bölgelerinde huzur içinde vakit geçirebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Kentin turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Erdemli ve Silifke ilçelerinde 5 jandarma asayiş noktası oluşturuldu. Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu bölgeye de asayiş noktası kuruldu. Ekipler, çalışmaların bu yıl ilk kez uygulandığı bölgelerde hizmet vermeye başladı. AA / Güncel Güncel Haberler

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