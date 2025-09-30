Haberler

Mersin'in Simge Uçağı CF-104 Starfighter Söküldü

Mersin'in Simge Uçağı CF-104 Starfighter Söküldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de uzun yıllar sergilenen 'CF-104 Starfighter' tipi bombardıman uçağı, korozyona uğradığı için sahil alanından kaldırıldı. 1995 yılında hibe edilen uçak, güvenlik tehlikesi nedeniyle söküldü.

Mersin'de uzun yıllardır sergilendiği sahilin simgesi olan "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman uçağı, korozyona uğraması nedeniyle söküldü.

Milli Savunma Bakanlığınca 1995 yılında Büyükşehir Belediyesine hibe edilen savaş uçağının, 1999'dan beri sergilendiği Kültür Park sahilinde deniz tuzunun etkisiyle korozyona uğradığı belirlendi.

Anıt uçağın, düşme ihtimali ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle kaldırılmasına karar verildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye devredilen uçağın sökülmesi için Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde çalışma başlatıldı.

Sahile giden Makine ve Kimya Endüstrisi ekipleri, vinç yardımıyla uçağın sökümünü tamamladı.

Sahilin simgesi olmuştu

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine 1983 yılında hibe edilen "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman uçakları, son uçuşlarının ardından servisten kaldırılıp "anıt uçak" olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine sergilenmek için gönderilmişti. Milli Savunma Bakanlığınca "8-7005" koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 26 yıldır sergilendiği sahilin simgesi haline gelmişti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı

Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.