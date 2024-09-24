Mersin'in Mut İlçesinde 'Pat Pat' Araçlarının İlçe Merkezine Girişi Yasaklandı
Mersin'in Mut ilçesinde çapa motoru olarak bilinen 'pat pat' tarım araçlarının ilçe merkezine girişi tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandı. Araçların girişi yasaklananlar bağlanıp otoparka çekilecek.
Mersin'in Mut ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarının ilçe merkezine girişi yasaklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çapa yapma amacıyla üretilen ancak arkasına takılan römorkla insan ve yük taşımacılığında da kullanılan araçların tehlike oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çapa motoruyla ilçe merkezine giriş yapanların araçları bağlanıp otoparka çekilecek." ifadesi kullanıldı.