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Mersin'in Mut İlçesinde 540 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin'in Mut İlçesinde 540 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 540 litre sahte içki ve 170 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreste 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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