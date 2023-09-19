Mersin'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Mersin'in Silifke, Anamur ve Tarsus ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin'in Silifke, Anamur ve Tarsus ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un, Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Jandarma Kıdemli Albay Gazi Mustafa Kalın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Etkinlikte, Diyarbakır'da 22 yıl önce İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın silahlı saldırıda şehit edilmesinde gazi olan özel harekat polisi Nuri Bozkurt ve Kıbrıs Gazisi Galip Yılmaz şiir okudu.

Anamur ilçesindeki törende ise ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programa Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, diğer ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Anamur Kaymakamlığı tarafından gaziler ve yakınları için yemek programı düzenlendi. Burada şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Programda Anamur Belediyesi tarafından gazilere çeşitli hediyeler verildi.

Tarsus ilçesinde, ilçe protokolü Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene Tarsus Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve diğer ilgililer katıldı.