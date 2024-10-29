Mersin'in Gülnar ilçesinde Cumhuriyet Bayramı fener alayı düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Hükümet Konağı önünde toplandı.

Bando eşliğinde yürüyüşe geçen vatandaşlar marşlara eşlik etti.

Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılına erişmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Fatih Önge de katıldı.