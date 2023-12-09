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Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı

9 Aralık 2023 17:27 Son Güncelleme: 17:28 Abone Ol

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Toros Mahallesi kırsalı ile 1500 rakım ve üzerindeki alanlar, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgedeki yollara uyarı levhaları koydu, Jandarma da sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarını daha düşük rakımlı yerlere nakletmeye başladı.