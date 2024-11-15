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Mersin'in Bozyazı İlçesinde Çiftçilere Eğitim Verildi

Mersin'in Bozyazı İlçesinde Çiftçilere Eğitim Verildi
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Bozyazı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi. Eğitim sonunda çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Gürlevik, Gözsüzce ve Kaledibi mahallelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimlerde tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin sunum yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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