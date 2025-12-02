Mersin'in Akdeniz İlçesinde Parklara Yenileme Çalışması

Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahallelerdeki parklarda bakım ve yenileme çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karacailyas Şakir Gülmen Mahallesi Parkı'nda zemin, çevre ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdi.

Karo ve bordür ile parkın yürüyüş yollarını da yenileyen ekipler, alanda spor ve oyun grubu aletleri ile kameriye, bank ve çöp kovaları yerleştirdi.

Parktaki boş ve kuru alanlara da çim ekilerek yenileme çalışması tamamlandı.