Mersin'in 2 ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor (2)
OGM'DEN AÇIKLAMAOrman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin'in Silifke ilçesindeki yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını, Anamur'daki yangının ise enerjisini düşürdüklerini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel