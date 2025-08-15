Mersin'in 2 ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor (2)

Güncelleme:
OGM'DEN AÇIKLAMAOrman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin'in Silifke ilçesindeki yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını, Anamur'daki yangının ise enerjisini düşürdüklerini açıkladı.

OGM'DEN AÇIKLAMA

