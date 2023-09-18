Mersin İl Jandarma Komutanlığı Okul Güvenliği Önlemlerini Arttırdı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önleri ve çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla birlikte jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Jandarma ekipleri öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesini ve suça sürüklenmesini önlemek, alkol, sigara, tütün ve benzeri maddeler ile kesici, delici ve yaralayıcı diğer aletlerin satılmasını engellemek amacıyla denetimlerini artırdı. Ayrıca okullara yakın olan metruk bina ve yapılar ile okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi işyerleri ile seyyar satıcılara yönelik denetimler de devam ediyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılının güvenli bir ortamda geçirilmesini sağlamak amacıyla trafik kontrolleri ile okul servis denetimlerini gerçekleştiren jandarma ekipleri, sürücüleri de okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öğrencilere ise trafik kuralları ve yaya geçidi kullanımının önemi hakkında eğitim veriliyor. - MERSİN