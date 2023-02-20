Mersin İl Genelinde Eğitim Öğretime 1 Gün Ara Verildi

Mersin Valiliği, Hatay’da 6,4 ile 5,8 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen iki deprem sonrasında il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha altı çocuğu olan kadın personellere de idari izin verildiği bildirildi.

Mersin Valiliği, Hatay'da 6,4 ile 5,8 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen iki deprem sonrasında il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha altı çocuğu olan kadın personellere de idari izin verildiği bildirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem pek çok kentte hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 20 Şubat saat 23.00 itibarıyla Hatay'da bu akşam peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde 3 yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kentin bazı ilçelerinde meydana gelen yıkımlar nedeniyle enkazlarda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Depremin hissedildiği kentlerden biri de Mersin'di. Mersin Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, "Mersin ilimiz genelinde 21.03.2023 Salı günü eğitim, öğretime 1 gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır" açıklamasını yaptı.