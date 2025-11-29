Mersin İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batı ilçelerinde bu gece saatlerinde başlayacak yağışın zamanla il genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.