MERSİN, HATAY, NİĞDE VE OSMANİYE'DE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Adana'nın Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve coşkulu kalabalık katıldı. Vali Köşger, Tümgeneral Mehmet Özeren ve Belediye Başkanı Zeydan Karalar törene katılanları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından törende konuşan Vali Köşger, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, geçimişimize duyduğumuz saygıyı ve geleceğimize duyduğumuz umudu simgeliyor. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barış ve kardeşliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve tören yürüyüşü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

MERSİN

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.Törende Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğramiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşları selamladı. Törene sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve görevlileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar törene Türk bayrakları ile katılım gösterdi. Konuşmaların ardından jandarma komando ekipler, tüfekli hareketler gösterisi sunup zeybek oynadı. Halk oyunları ekibi de mini bir gösteri sundu. Mut ilçesinde de 100 öğretmen, zeybek gösterisi sundu.

HATAY

Depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da ise kutlamaların adresi Antakya ilçesi Atatürk Caddesi oldu. Vali Mustafa Masatlı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Hatay yöresine ait folklor gösterisi yapıldı, öğrenciler şiir okudu. Törende Masatlı, 8'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, katılımcıların bayramını tebrik etti. İskenderun ilçesinde ise denizde 123 metrelik dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı.

OSMANİYE

Törene Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekilleri Seydi Gülsoy, Asu Kaya, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin, tören birliklerinin ve Osmaniyelilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Erdinç Yılmaz, 'Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde, bu büyük milletin Cumhuriyet idaresiyle beraber, hür, bağımsız, bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına inancımı belirtir, bir ası önce kurulan Cumhuriyetimizi şehitler diyarı Osmaniye'mizde kutlamanın büyük heyecanını, mutluluğunu, gururunu yaşıyorum' dedi. NİĞDE

Niğde'de ise Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Niğde Valisi Cahit Çelik yaptı. Vali Çelik'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler ve kompozisyonlar okundu. Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildikten sonra Niğde yöresi halk oyunları gösterisi yapıldı. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı gösterisinin yapıldığı kutlama törenlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı pilotlar ile emniyet teşkilatının çelik bileği özel hareket neferlerinin kent semalarında yaptığı 'Piramit Gösterisi' nefesleri kesti. Cumhuriyet meydanında düzenlenen kutlama programı yapılan tören geçişi ile son buldu.(DHA)

ADANA