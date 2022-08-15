Haber : Mersin haberleri: Tarsus'ta çiftçinin kayıp kazları telef olmuş halde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberleri: Tarsus'ta çiftçinin kayıp kazları telef olmuş halde bulundu

Mersin haberleri: Tarsus'ta çiftçinin kayıp kazları telef olmuş halde bulundu

Mersin gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kümesinden kaybolan 15 kaz, yolda telef olmuş halde bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kümesinden kaybolan 15 kaz, yolda telef olmuş halde bulundu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaramış Mahallesi'nde çiftçilik yapan M.N.K, kümesindeki kazların kaybolduğunu görünce çevrede araştırma yaptı.

Kara yolundaki incelemede 15 kazının telef olduğunu gören çiftçi, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, kazları topladıktan sonra yolda temizlik işlemi gerçekleştirdi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title