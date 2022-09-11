Bursa gündem haberi: Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi Güncel Haberler Bursa yerel gündem haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi. Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Avci Toroslar Mersin Güncel Haberler

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