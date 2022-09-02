Mersin haberleri! Mut'ta yer fıstığı hasadı yapıldı Güncel Haberler Mersin gündem haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen yer fıstıkları hasat edildi. Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen yer fıstıkları hasat edildi. Kaymakam Batuhan Bingöl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Kadıköy Mahallesi'ndeki yer fıstığı hasat etkinliğine katıldı. Bayır, gazetecilere, alternatif ürün olması amacıyla ilçe genelinde yaklaşık 1000 dekar alana yer fıstığı ekildiğini söyledi. Ürünlerin kilogramının 20-30 liraya satıldığı belirten Bayır, "Yer fıstığı rekoltesinin bu yıl 800 ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi. Çiftçi Mustafa Şahin de fıstıklarını satıp gelir elde ettiğini, dal kurularını da küçükbaş hayvanlarının yemi için kullandığını dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Güler Hisarcık Bingöl Mersin Güncel Haberler

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