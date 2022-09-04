Mersin haberleri! Mersin ve Adana'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya para cezası Güncel Haberler Gelen Mersin haberlerine göre Mersin ve Adana'da, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 3 balıkçıya 8 bin 913 lira para cezası uygulandı. Mersin ve Adana'da, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 3 balıkçıya 8 bin 913 lira para cezası uygulandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri kıyı denetimlerini sürdürdü. Mersin'in Tarsus ilçesindeki çalışma sırasında denizde yasa dışı avlandığı belirlenen balıkçıya 5 bin 943 lira, ruhsat teskeresini gösteremeyen kişiye de 1485 lira para cezası kesildi. Ekipler, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki denetimde de ruhsat tezkeresini ibraz etmeyen balıkçıya 1485 lira ceza uyguladı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Avci Mersin Adana su Güncel Haberler

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