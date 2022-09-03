Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberleri... Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Mersin haberleri... Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Narlıdere Mahallesi'nde 3 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, harekete geçti.

Fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, tabanca ile 250 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

Zanlılar jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Jandarma Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title