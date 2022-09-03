Mersin haberleri... Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Narlıdere Mahallesi'nde 3 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, tabanca ile 250 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi. Zanlılar jandarmaya götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Serkan Avci Jandarma Mersin Güncel Haberler

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