Mersin haberleri... Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Narlıdere Mahallesi'nde 3 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, harekete geçti.
Fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, tabanca ile 250 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.
Zanlılar jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel