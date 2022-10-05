Mersin haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Mersin haberleri... Mersin'de 3 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 3 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Tarsus ve Anamur ilçelerindeki iki eve operasyon düzenlendi. Adreslerde 3 kilo 250 gram esrar, 60 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Polat Mersin Güncel Haberler

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