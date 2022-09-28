Mersin haberleri: Mersin'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Mersin haber: Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Durmuş Alpaslan (25) idaresindeki motosiklet, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tıra çarptı. Motosiklet sürücüsü Alpaslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan Motosiklet Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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