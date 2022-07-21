Mersin haberleri | Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karaçerçili Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset görenler, durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel