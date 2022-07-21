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Mersin haberleri | Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin haberleri | Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaçerçili Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset görenler, durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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