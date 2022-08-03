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Mersin haberleri: Mersin'de seraya devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Mersin haberleri: Mersin'de seraya devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'de kamyonun seraya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Mersin'de kamyonun seraya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Y.T. (57) yönetimindeki canlı tavuk yüklü 16 CSB 13 plakalı kamyon, Erdemli ilçesinin Karyağdı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seraya devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü Y.T. ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada, çok sayıda tavuk telef oldu. Diğer tavuklar ise işletme sahiplerinin temin ettiği araçlarla götürüldü.

AA / Güncel

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