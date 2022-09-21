Mersin haberleri! Mersin'de salça ve peynir bidonlarında 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Mersin haberlerine göre Mersin'de, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki salça ve peynir bidonlarında 7 kilo 580 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki salça ve peynir bidonlarında 7 kilo 580 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki A.K. olay yerinden kaçtı. Narkotik dedektör köpeği "Brego"nun da destek verdiği araçtaki aramalarda, içinde salça ve peynir bulunan bidonlara gizlenmiş 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, araçtaki M.K, V.A. ve F.Y'yi gözaltına aldı. Firari şüpheli A.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Serkan Avci Münir Karaloğlu Narkotik Mersin Güncel Haberler

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