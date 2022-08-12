Mersin haberleri: Mersin'de sağlıksız üretim yapıldığı iddia edilen pastaneye inceleme
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Mersin haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı ileri sürülen pastanede denetim gerçekleştirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı ileri sürülen pastanede denetim gerçekleştirildi.
Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri ekipleri, sağlıksız ortamda üretim yapıldığı ihbarı üzerine Ferahimşalvuz Mahallesi'ndeki işletmeyi inceledi.
İncelemede, ürünlerin arasında böcek bulunduğunu tespit eden ekipler, tutanak hazırladı.
Ekipler, analiz için ürünlerden numune de aldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel