Mersin haberleri! Mersin'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. M.P. idaresindeki 34 FH 9877 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü M.P. ve otomobildeki D.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler

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