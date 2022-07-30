Mersin haberleri! Mersin'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.P. idaresindeki 34 FH 9877 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü M.P. ve otomobildeki D.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel