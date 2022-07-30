Mersin haberleri! Mersin'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberleri! Mersin'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Mersin haberleri! Mersin'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

 - Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.P. idaresindeki 34 FH 9877 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü M.P. ve otomobildeki D.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title