Mersin haberleri... Mersin'de otomobil seyir halindeyken alev aldı
Güncel Haberler
Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
M.N'nin kullandığı 01 EUU 53 plakalı otomobilin motor kısmı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel