Mersin haberleri... Mersin'de otomobil seyir halindeyken alev aldı Güncel Haberler Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu. Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu. M.N'nin kullandığı 01 EUU 53 plakalı otomobilin motor kısmı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler

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