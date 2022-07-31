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Mersin haberleri: Mersin'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Mersin haberlerine göre Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü yangına müdahale edildiğini duyurdu.

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Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü yangına müdahale edildiğini duyurdu.

Mersin'in Anamur ilçesi Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle bugün yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda personelle müdahaleye başlandığını" duyurdu.

ANKA / Güncel

Orman Genel Müdürlüğü Anamur Mersin Güncel Haberler

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