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Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kurudere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekerek uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, bölgeden kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı.

Ormanlık alanda yapılan aramada, 5 kilo 823 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Toroslar Mersin Güncel Haberler

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