Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kurudere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekerek uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, bölgeden kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı.
Ormanlık alanda yapılan aramada, 5 kilo 823 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel