Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kurudere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekerek uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda, bölgeden kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı. Ormanlık alanda yapılan aramada, 5 kilo 823 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Toroslar Mersin Güncel Haberler

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